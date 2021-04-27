Лунинчане высадили “именные” липы в сквере семейных деревьев

Еще восемь семей Лунинецкого района посадили свое фамильное дерево в сквере возле храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Участники республиканской акции также получили подарки: взрослые – сертификаты, дети – сладкие угощения. Как поделилась первый секретарь райкома БРСМ Ольга Арабей, планируется, что в дальнейшем сквер станет еще больше. Желающие семьи смогут посадить “именное” дерево в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных событий.