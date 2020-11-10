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Лунинчане завоевали золото на Кубке Беларуси федерации пауэрлифтинга

В Кубке Беларуси федерации пауэрлифтинга, который состоялся в Минске, приняла участие лунинецкая команда “Адреналин”.

У мужчин Анатолий Марковиченко занял первое место в весовой категории свыше 100 килограмм и стал лучшим среди мастеров М1 (40-49 лет).

В шаге от пьедестала остановился Максим Хартонович (90 кг), который показал четвертый результат в троеборье.  Анастасия Шульган стала победительницей в безэкипировочном жиме среди девушек, а в экипировочном на высшую ступеньку пьедестала почета среди женщин поднялась Алена Конопацкая.

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