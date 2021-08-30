Лунинчанин поплатился за избиение жены

По результатам изучения материалов проверки органа внутренних дел прокуратура Лунинецкого района возбудила уголовное дело в отношении местного жителя К., 1986 года рождения, – ему инкриминировано истязание супруги Н.

Как установлено, нетрезвый К. в этом году в ходе ссор на почве личной неприязни систематически избивал свою жену. На него неоднократно налагали административные взыскания. После проведенной с ним профилактической работы должных выводов для себя он не сделал.

Семья К. проживала с ним в общем жилье и воспитывала четверых несовершеннолетних детей, из-за чего потерпевшая отказывалась писать заявление о привлечении мужа к уголовной ответственности.

Прокурор Лунинецкого района установил, что Н. находилась в зависимом от мужа положении и возбудил уголовное дело об истязании без ее заявления, которое для проведения предварительного расследования передал в Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.

После завершения расследования прокурор направил уголовное дело в отношении К. в суд.

Рассмотрение дела состоялось в выездном судебном заседании в помещении ГУК «Лунинецкая районная централизованная библиотечная система», на котором присутствовали местные жители.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь К. назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год без направления в исправительное учреждение отрытого типа со штрафом в размере 40 базовых величин (1160 рублей).

Приговор не вступил в законную силу , может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Справочно. Согласно ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь прокурор вправе возбудить уголовное дело частного и частно-публичного обвинения и при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, если оно:

затрагивает существенные интересы государства и общества;

совершено в отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы.

Служба информации прокуратуры Брестской области