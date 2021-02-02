Лунинчанин стал бронзовым призером республиканского первенства

На протяжении двух дней любители легкой атлетики внимательно следили за ходом чемпионата и первенства Республики Беларусь по многоборьям.

Наш земляк Эдуард Михан на первых метрах 60-метровки получил травму и выбыл из соревнований. За Брестчину выступал еще один воспитанник Лунинецкой СДЮШОР и СШ №2 Денис Самандык. В беге на 60 метров он показал третий резульат – 7,64 секунды. На таком же месте в турнирной таблице разместился спортсмен в прыжках в длину – 6 метров 31 сантиметр. Немного не удалось толкание ядра – всего 11 метров и 11 сантиметров. Зато в прыжках в длину результат – 1 метр 97 сантиметров. До норматива “Кандидат в мастера спорта” не хватило всего 3 сантиметра.

После первого дня соревнований воспитанник В.П. Жуковского набрал 2 652 очка и закрепился на втором месте.

Второй день открылся забегом на 60 метров с барьерами. Старт получился не очень быстрым, но по ходу дистанции Денис показал хороший результат – 8,86 секунды. Учитывая, что сейчас в спортивном зале нет возможности оттачивать мастерство в прыжках с шестом, этот вид заставил как спортсмена, так и тренера поволноваться. Хорошо, что рядом оказался опытный Эдуард Михан, который своевременно дал нужные советы. В итоге преодолеть не только начальную высоту, но и показать результат 2 метра 70 сантиметров. Однако в общем зачете Денис потерял одну позицию. Решающим был забег на 1000 метров (3.02,52 минуты). Наш земляк выдержал натиск соперников, набрал 4355 очков и стал бронзовым призером республиканского первенства.