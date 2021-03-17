Лунинчанина приговорили к 8 годам колонии за ДТП с двумя погибшими

В суде Лунинецкого района оглашен приговор в отношении жителя города Лунинца, который в сентябре прошлого года совершил ДПТ в аг. Большие Чучевичи, в результате чего двое пассажиров погибли.

“Суд признал лунинчанина виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь, – констатировал судья Михаил Денисович. – И назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 5 лет”.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и (или) опротестован в Брестский областной суд в установленный законодательством срок.