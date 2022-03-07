Лунинчанка Марина Кузьменчук не первый год выращивает тюльпаны на своем подворье

Женщина – это весна, вдохновение, цветы и любовь. Слова эти были тождественны во все времена. Нет на земле ничего прекрасней женской красоты и нежности. Ее можно сравнить с тонким ароматом царственных роз, с нежнейшей белизной задумчивых лилий и с хрупкостью первых тюльпанов. В знак обожания и признательности мы дарим своим любимым букеты: женам, мамам, бабушкам, сестрам, сотрудницам на работе и просто знакомым. Цветы, как и прекрасная половина человечества, украшают этот мир, делая его лучше, чище и добрее. В этом уверена и лунинчанка Марина Кузьменчук, которая не первый год выращивает тюльпаны на своем подворье.

Красивый дом из желтого кирпича Марины и Владимира Кузьменчуков, что стоит в районе частной застройки Залесье, не спутаешь ни с каким другим. Симпатичный двухэтажный коттедж окружает ухоженная лужайка, с ранней весны и до поздней осени утопающая в зелени декоративных кустарников, очаровывающая прохожих цветением роз, посаженных заботливыми руками хозяйки усадьбы.

Марина с первых минут знакомства очаровывает. Она – молодая, успешная, красивая женщина, а еще заботливая и ласковая мать, нежная и любящая жена. Всего, что она имеет в своей жизни, добилась сама благодаря целеустремленности и работоспособности.

– Я ведь в деревне выросла, в Лунине, – обворожительно улыбаясь, говорит хозяйка. – Не понаслышке знаю, что такое труд на земле.

Женщина работает бухгалтером в одной из частных фирм. В свободное время увлекается дизайном и выращивает тюльпаны. Креативные идеи Марины претворять в жизнь помогают муж Владимир и родители. Выращивать цветы Кузьменчуки начали лет пять назад.

– Всё получилось как-то спонтанно, – рассказывает Марина Васильевна. – Я и технологии выращивания особо не знала. Училась на собственных ошибках, перенимала опыт выгонки луковиц у цветочников из Пинского и Ивановского районов. Первые цветы в количестве шести с половиной тысяч штук посадила в небольшой тепличке.

Марина выхаживала и лелеяла свои тюльпаны, словно маленьких детей. И очень волновалась, переживала, если какой-то цветочек начинал болеть. Это на первый взгляд кажется, что вырастить тюльпаны совсем не сложно: бросил луковицу в землю и через положенный срок собирай цветочный урожай. Как бы не так. Тонкостей и нюансов в выращивании тюльпанов много. Во-первых, в теплице должна поддерживаться определенная температура, не выше 14 градусов и соответствующая влажность воздуха. Тюльпаны – цветы капризные и привередливые. И если что-то пойдет не так, начинают болеть.

Кстати, первый урожай королевских цветов, так еще называют тюльпаны, у Марины получился на славу. К 8 Марта он весь был раскуплен. Со временем Кузьменчуки захотели увеличить объемы цветочного производства. Маленькой теплицы уже было недостаточно. На семейном совете решили строить новую по современным технологиям.

– Проект теплицы размером 11 на 24 метра и высотой в 4 метра разработал мой папа, – продолжает знакомить со своим цветочным увлечением хозяйка. – Здесь всё продумано до мельчайших деталей. Само покрытие пленочное, с двойным надувом, чтобы курсировал теплый воздух. Отопительный котел установили не в самом помещении, а за его пределами. Так намного практичнее и удобнее. Влажность поддерживает кондиционер.

В теплице расплескалась вся палитра радуги: красные, желтые, фиолетовые, бордовые, салатовые, оранжевые, белоснежно белые тюльпаны радуют глаз своим чарующим великолепием. Часть урожая уже срезан. Цветы упакованы в букеты и отправлены на хранение в морозильную камеру, где температура воздуха около 2 градусов. Там они могут храниться целый месяц. Часть выращенной продукции Марина реализовала на 14 февраля – на День влюбленных.

– В тренде сейчас белые тюльпаны, – продолжает разговор любительница цветов. – Их с удовольствием покупает молодежь. Пользуются спросом огненно-красные цветы – символы страсти и любви, а также желтые и нежно-салатовые тюльпаны.

К слову, это только у Наташи Королевой желтые тюльпаны – вестники разлуки. Во флористике желтый цвет символ счастья, радости, удачи, воплощение тепла и солнца. Марина рассказывает, что мужчины сейчас очень галантны и внимательны, поэтому приятно наблюдать, как представители сильной половины человечества выбирают своим любимым красивые букеты. Например, на День влюбленных у Марины заказали 101 тюльпан, которые она оформила в огромный букет придав ему форму сердца.

В тюльпаны Марина Васильевна буквально влюблена. У нее глаза горят, когда она с упоением рассказывает о своем увлечении.

Сейчас в теплице растет около 30 сортов. Это темно-красные красавцы «Стронг Лав», двухтоновой окраски «Милкшейк», с бахромчатыми бокалами, пионовидные и другие сорта. К слову, весь посадочный материал закупается в Голландии. Чтобы получить цветы к 8 Марта, в апреле необходимо оформить заказ. Цветочное дело очень хлопотное и кропотливое, но и в то же время приносящее его хозяйке несказанное удовольствие. Марина любит дарить окружающим праздник. А еще она очень самодостаточная и счастливая женщина, в жизни у которой есть любимая семья с двумя ребятишками и дело для души, приносящее радость.

Напоследок Марина проводит мастер-класс по созданию весеннего букета из нежно-желтых тюльпанов. Женщина ловко колдует над цветами, превращая декоративную бумагу в стильную и яркую упаковку. Хозяйка усадьбы любит экспериментировать и фотографировать эту красоту. Небольшой уголок теплицы она обустроила под стильную фотозону. Прощаясь, Марина Васильевна дарит изысканный букет, излучающий неповторимый аромат весны, солнечного света и тепла и делится секретами, как дольше сохранить свежими цветы.

– Особых тайн нет. Всё очень просто. Тюльпаны, как и любые другие цветы, любят уход и заботу, – рассказывает цветовод. – Ставьте цветы в холодную воду, которую каждый день меняйте на свежую. Можно в вазу добавить несколько кубиков льда. Обязательно выносите букет на некоторое время «подышать» свежим воздухом. Тюльпаны не любят жару и предпочитают прохладу. И не забывайте периодически подрезать стебли и тогда бутоны порадуют вас долгим цветением.

Екатерина ЯЦУШКЕВИЧ, «Лунінецкія навіны»