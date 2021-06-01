Лунинчанка получила 4 года “домашней химии” за ссору с мужем

С начала года судом Лунинецкого района было рассмотрено 5 уголовных дел по статье 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь – умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

“Очередная ссора между сожителями закончилась поножовщиной, – рассказывает старший помощник прокурора Анна Пенер. – В тот вечер в гости к бывшим супругам пришел сосед. Все вместе они организовали застолье, и к разгару конфликта его участники находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. К слову, муж и жена уже не в первый раз выясняли отношения. Семейные скандалы случались и ранее, периодически женщина вызывала сотрудников милиции. Но теперь за помощью к правоохранительным органам обратился сам мужчина, который получил не менее двух ударов кухонным ножом в область грудной клетки и левого плеча. К счастью, травмы оказались не смертельными”.

Своими действиями, выразившимися в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, лунинчанка совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 4 года.

“Перед законом все равны. Не важно, кто выступает в роли агрессора – мужчина или женщина. Отвечать придется любому человеку, который игнорирует общепринятые нормы”, – напомнила Анна Пенер.