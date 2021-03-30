Лунинчанка стала лауреатом областной олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам

Областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам прошла в Брестском государственном музыкальном колледже им. Г. Ширмы.

Лунинетчину на соревновании представила ученица 7 класса ДШИ Екатерина Коннова. Учащаяся удостоена Диплома Лауреата II степени, а также отмечена грамотой за “Лучшую письменную работу по сольфеджио”. К олимпиаде Екатерину подготовила учитель Ольга Коновальчук, которая также была награждена почетной грамотой “За педагогическое мастерство”.