Лунинчанка стала лучшей спортсменкой турнира Брестского областного ЦОР по легкой атлетике

Команда Лунинецкой СДЮШОР приняла участие в 17-ом открытом турнире Брестского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике.

Карина Золотарева победила на дистанциях 60 и 300 метров. Двойной успех позволил ей получить титул лучшей спортсменки турнира и получить ценный подарок от организаторов.

Юлия Жуковская финишировала первой в беге на 60 метров с барьерами. Она же стала бронзовым призером в прыжках в длину. Анастасия Ковалец в толкании ядра заняла третье место.