Новости районаСпорт

Лунинчанка стала лучшей спортсменкой турнира Брестского областного ЦОР по легкой атлетике

Команда Лунинецкой СДЮШОР приняла участие в 17-ом открытом турнире Брестского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике.

Карина Золотарева победила на дистанциях 60 и 300 метров. Двойной успех позволил ей получить титул лучшей спортсменки турнира и получить ценный подарок от организаторов.

Юлия Жуковская финишировала первой в беге на 60 метров с барьерами. Она же стала бронзовым призером в прыжках в длину. Анастасия Ковалец в толкании ядра заняла третье место. 

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of С 18 февраля на территории Лунинецкого района произошли 2 пожара

С 18 февраля на территории Лунинецкого района произошли 2 пожара

Photo of “Прямую линию” проведет Светлана Олешкевич

“Прямую линию” проведет Светлана Олешкевич

Photo of «Брестская лыжня – 2021» состоялась в Барановичском районе

«Брестская лыжня – 2021» состоялась в Барановичском районе

Photo of Лунінецкія выратавальнікі наведалі яслі-сад-СШ аг. Вулька-1

Лунінецкія выратавальнікі наведалі яслі-сад-СШ аг. Вулька-1

Photo of Введен запрет на лов щуки

Введен запрет на лов щуки

Photo of Лунинецкая ЦРБ стала одной из лучших в Беларуси

Лунинецкая ЦРБ стала одной из лучших в Беларуси

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть