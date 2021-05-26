Лунинчанка стала призером конкурса “Дирижер движения”

На Белорусской железной дороге подвели итоги конкурса среди работников, которые обеспечивают организацию движения поездов.

На протяжении трех этапов дорожного конкурса участникам необходимо было раскрыть перед жюри и зрителями профессиональные качества и творческие таланты. С большинством описанных в заданиях ситуаций специалисты регулярно встречаются в ходе ежедневной рабочей деятельности.

Призером конкурса стала дежурная по станции Лунинец Ольга Фалькович. Лунинчанка награждена Дипломом третьем степени и сертификатом на приобретение бытовой техники от Белорусской железной дороги и объединенной отраслевой профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей.