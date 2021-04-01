Лунинчанки стали лучшими на областном конкурсе профессионального мастерства

Областной конкурс профессионального мастерства среди учащихся и мастеров производственного обучения по профессии “Продавец” (“Контролер-кассир”) прошел на базе Лунинецкого государственного политехнического колледжа.

Участие в соревновании приняли восемь учащихся и девять мастеров производственного обучения из разных городов Брестчины.

Конкурсанты представили на суд жюри презентации “Я и моя профессия”, сдали экзамен по теории торговли и законодательства и показали себя на практике. Также соревновались в умении эффективно рекламировать свой товар, знании правил организации рабочего места и решении проблемных ситуаций с покупателями. Лучше всех с испытаниями справились представители Лунинецкого политехнического колледжа – учащаяся первого курса Диана Короткевич и мастер производственного обучения Ирина Веренич.