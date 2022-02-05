Лунинец. Поле чудес с акцентом на пожарную безопасность

В рамках акции «Безопасность в каждый дом» спасатели Лунинетчины провели с пожилыми гражданами с активной жизненной позицией в Лунинецком территориальном центре социального обслуживания населения игру «Поле чудес МЧС».

Игра была нацелена на профилактику возникновения пожаров в быту и гибели людей от них. В ходе игры, участники и зрители узнали о самой распространенной чрезвычайной ситуации – пожаре, вспомнили, как вызвать спасателей, правила безопасности при эксплуатации печного отопления, газовых и электрических приборов. Повторили алгоритм использования огнетушителя и поговорили о важности автономного пожарного извещателя.

По итогам набранных очков победители получили памятные подарки от МЧС. Активные зрители также не ушли с «Поля чудес» без сувениров.

На территории Лунинецкого района за 2021 год произошло 72 пожара, от огня и его опасных факторов погибли 12 человек.

Спасатели напоминают, чтобы не стать жертвой огненной стихии, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправных электроприборов и печного оборудования, не курите в местах для сна, а также на балконах и лоджиях, не оставляйте малолетних детей без присмотра. Берегите себя и своих близких!

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