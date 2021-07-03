Год народного единстваНовости района

Лунинец празднует День Независимости

На Лунинетчине, как и повсеместно в стране сегодня отмечается День Независимости – главный праздник белорусской государственности.

Традиционно 3 июля белорусский народ отдает дань уважения героизму и стойкости солдат, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал страну из руин.

        

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году – так проголосовали белорусы на республиканском референдуме 24 ноября. В декабре того же года декретом Президента Александра Лукашенко установлен государственный праздник – День Независимости Республики Беларусь (День Республики). Он отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков – 3 июля 1944 года. Впервые Беларусь отметила День Независимости в 1997 году.

           

Теги
Показать больше
Photo of Александр Ковко

Александр Ковко

Похожие статьи

Photo of День Республики отмечают в Микашевичах

День Республики отмечают в Микашевичах

Photo of В чернику – без запрета. В Лунинецком лесхозе сняли запрет на посещение лесов

В чернику – без запрета. В Лунинецком лесхозе сняли запрет на посещение лесов

Photo of Лучшим экспортером года в системе Белкоопсоюза стало Лунинецкое райпо

Лучшим экспортером года в системе Белкоопсоюза стало Лунинецкое райпо

Photo of Районный праздник “Купалье” в этом году пройдет в Микашевичах

Районный праздник “Купалье” в этом году пройдет в Микашевичах

Photo of Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции

Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции

Photo of 143 тонны клубники заготовили лунинецкие кооператоры

143 тонны клубники заготовили лунинецкие кооператоры

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть