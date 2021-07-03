Лунинец празднует День Независимости

На Лунинетчине, как и повсеместно в стране сегодня отмечается День Независимости – главный праздник белорусской государственности.

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году – так проголосовали белорусы на республиканском референдуме 24 ноября. В декабре того же года декретом Президента Александра Лукашенко установлен государственный праздник – День Независимости Республики Беларусь (День Республики). Он отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков – 3 июля 1944 года. Впервые Беларусь отметила День Независимости в 1997 году.