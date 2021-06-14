“Лунинец” с разгромным счетом победил “Иваново”

В Иваново состоялся матч пятого тура чемпионата страны по футболу во второй лиге с участием команд “Лунинец” и местного клуба.

С каждым поединком лунинчане приобретают все большую уверенность и радуют болельщиков результативной игрой. На этот раз они с разгромным счетом победили ивановскую команду – 4:1. Трижды отметился Виктор Велесюк. Еще один мяч в свой актив записал Владислав Кныревич.

Сегодня “Лунинец” возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. “Гранит” занимает шестую позицию (4 очка).

19 июня на стадионе “Полесье” состоится игра с участием команд “Лунинец” и “ДЮСШ Столин”.

20 июня “Гранит” отправится в Барановичский район, где проведет поединок с “Надеждой”.