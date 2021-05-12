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“Лунинец” выиграл у “Новой Припяти”

ФК “Лунинец” в воскресенье в 1/128 финала Кубка Беларуси принимал “Новую Припять” из Ольшан.
 
Перед началом поединка руководитель нашей команды Виталий Каташук вручил памятную статуэтку лучшему игроку ФК “Лунинец” в стартовой игре чемпионата страны (ДЗ) – Максиму Фомину. Награда, можно сказать, вдохновила нападающего на еще более результативную игру. В воскресном поединке он отличился хет-триком.
 
 
Лунинецкая команда впервые выступала перед своими болельщиками и не разочаровала, взяв вверх над гостями 5:2. Кроме Максима Фомина у нас отличились Виктор Велесюк и Сергей Левоцкий.
 
В субботу “Гранит-Микашевичи” на своем поле провел кубковый поединок со “Стэнлесом” (Пинск) и проиграл 1:4. У “гранитовцев” отличился Максим Морозов.
 
16 мая на стадионе “Полесье” состоится матч второго тура чемпионата с участием команд “Лунинец” и “Новая Припять”. Начало в 16.00. 
 
15 мая в Микашевичах “Гранит” снова встретится со “Стэнлесом”. Начало в 14.00.
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L N

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