“Лунинец” выиграл у “Новой Припяти”

ФК “Лунинец” в воскресенье в 1/128 финала Кубка Беларуси принимал “Новую Припять” из Ольшан.

Перед началом поединка руководитель нашей команды Виталий Каташук вручил памятную статуэтку лучшему игроку ФК “Лунинец” в стартовой игре чемпионата страны (ДЗ) – Максиму Фомину. Награда, можно сказать, вдохновила нападающего на еще более результативную игру. В воскресном поединке он отличился хет-триком.

Лунинецкая команда впервые выступала перед своими болельщиками и не разочаровала, взяв вверх над гостями 5:2. Кроме Максима Фомина у нас отличились Виктор Велесюк и Сергей Левоцкий.

В субботу “Гранит-Микашевичи” на своем поле провел кубковый поединок со “Стэнлесом” (Пинск) и проиграл 1:4. У “гранитовцев” отличился Максим Морозов.

16 мая на стадионе “Полесье” состоится матч второго тура чемпионата с участием команд “Лунинец” и “Новая Припять”. Начало в 16.00.

15 мая в Микашевичах “Гранит” снова встретится со “Стэнлесом”. Начало в 14.00.