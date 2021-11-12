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Лунинецкая молочка на продовольственной выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2021»

По традиции на крупнейшей в стране продовольственной выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2021» представлены лучшие образцы продуктов питания, напитков, новейшие достижения и технологии от сотни участников. Активность в этом году проявили сразу несколько регионов России.
Достойное место на выставке занял Лунинецкий молочный завод, который предложил потребителям новинку – молоко А2 и другую молочную продукцию под новой торговой маркой «Асаблівае».
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