Лунинецкая молочка на продовольственной выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2021»

По традиции на крупнейшей в стране продовольственной выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2021» представлены лучшие образцы продуктов питания, напитков, новейшие достижения и технологии от сотни участников. Активность в этом году проявили сразу несколько регионов России.

Достойное место на выставке занял Лунинецкий молочный завод, который предложил потребителям новинку – молоко А2 и другую молочную продукцию под новой торговой маркой «Асаблівае».