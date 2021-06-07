Лунинецкая молочная продукция признана “Чемпионом вкуса”

Традиционный дегустационный конкурс “Чемпион вкуса” прошел в рамках международной сельскохозяйственной выставки “Белагро-2021”.

Поучаствовать в соревновании могли все желающие. Продукты для дегустации постоянно менялись, посетители имели возможность попробовать широкий ассортимент мясных и молочных продуктов. А потом оценивали, выбирая лучший по вкусу, цвету и запаху.

Главное правило “Чемпиона вкуса” – все дегустации проходят вслепую (товары зашифрованы под номером, представлены без упаковки). Продукты организаторы конкурса закупают самостоятельно только в магазинах, что исключает подготовку специальной партии товара. Конкурс-дегустацию можно назвать белорусским аналогом “Контрольной закупки”. Кроме народного голосования, проводится экспертное признание.

“Лунинецкий молочный завод” в этом году представлен двумя новинками. И обе принесли предприятию заслуженные первые места. Потребители по достоинству оценили питьевое молоко “А2” и творог “Столовый” обезжиренный.