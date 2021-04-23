Лунинецкая профсоюзная организация стала лучшей в республике

На Пленуме республиканского комитета работников АПК подвели итоги смотра-конкурса на лучшую профсоюзную «первичку» за 2020 год.

«Лучшей районной профсоюзной организацией» от Брестской области признана Лунинецкая районная профсоюзная организация работников АПК. Кроме этого, имя ее руководителя Ольги Ермоленок занесено на Республиканскую Доску Почета «Лучший профсоюзный лидер». Соответствующие диплом и свидетельство в торжественной обстановке вручил нашей землячке председатель Белорусского профессионального союза работников АПК Василий Хватик.