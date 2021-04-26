Лунинецкие школьницы стали лауреатами международного конкурса «Палитра звезд»

Стали известны результаты Международного фестиваля-конкурса детского творчества «Палитра звезд», где лунинецкие учащиеся получили высокую оценку жюри.

В номинации «Инструментальное исполнительство» Диплома Лауреата І степени удостоены 6-классницы ДШИ – Алеся Сыцевич (цимбалы, учитель Елена Чурсанова, концертмейстер Ольга Курилович) и Владислава Ребковец (аккордеон, учитель Александр Коновальчук).

Учителя получили Благодарственные письма от организаторов конкурса.

Еще две учащиеся представили Лунинетчину на III областном конкурсе юных пианистов «Новые горизонты», который прошел в Брестском государственном колледже имени Г. Ширмы.

В самой многочисленной группе отмечена Дипломом за лучшее исполнение произведения кантиленного характера 5-классница Лиана Ярохович (учитель Ольга Курилович). В старшей возрастной группе Дипломом III степени награждена Виктория Антонович (учитель Татьяна Кулешова).