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Лунинецкие школьники завоевали бронзу на республиканской олимпиаде по учебным предметам
Завершился заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Лунинецкий район на нем представили 11 учащихся.
Как рассказала заведующая сектором дошкольного и общего среднего образования Наталья Ярохович, победителями признаны 11-классник СШ №2 г. Лунинца Александр Билиба (информатика) и 10-классница Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского Милена Короткая (математика). Учащиеся награждены дипломами ІІІ степени.
Похвальных отзывов удостоены представители тех же учебных учреждений: 11-классник школы Дмитрий Рудович – по информатике, гимназисты Станислав Войткус (11 класс) и Дарья Воробей (9 класс) – по астрономии и математике соответственно.