Новости районаОбразованиеОбщество

Лунинецкие школьники завоевали бронзу на республиканской олимпиаде по учебным предметам

Завершился заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Лунинецкий район на нем представили 11 учащихся.

Как рассказала заведующая сектором дошкольного и общего среднего образования Наталья Ярохович, победителями признаны 11-классник СШ №2 г. Лунинца Александр Билиба (информатика) и 10-классница Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского Милена Короткая (математика). Учащиеся награждены дипломами ІІІ степени.

Похвальных отзывов удостоены представители тех же учебных учреждений: 11-классник школы Дмитрий Рудович – по информатике, гимназисты Станислав Войткус (11 класс) и Дарья Воробей (9 класс) – по астрономии и математике соответственно.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of В Лунинецком лесхозе завершают заготовку березового сока

В Лунинецком лесхозе завершают заготовку березового сока

Photo of МВД считает нецелесообразным снижение возраста для получения водительских прав

МВД считает нецелесообразным снижение возраста для получения водительских прав

Photo of Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании

Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании

Photo of Районный субботник пройдет на Лунинетчине 10 апреля

Районный субботник пройдет на Лунинетчине 10 апреля

Photo of Житель Лунинецкого района поссорился с женой и “разобрался” с помощью кулаков

Житель Лунинецкого района поссорился с женой и “разобрался” с помощью кулаков

Photo of В Брестской области начали вакцинировать пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями

В Брестской области начали вакцинировать пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть