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Лунинецкий ансамбль скрипачей покорил два международных конкурса

Лауреатом сразу двух международных конкурсов стал заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль скрипачей “Концертино”.

На III-ем Международном фестивале-конкурсе творчества Millennium коллектив награжден дипломом Лауреата III степени в номинации “инструментальная музыка-ансамбли”.

В этой же номинации “Концертино” стал победителем и был удостоен звания Лауреата I степени на IV-ом Международном конкурсе исполнительских видов искусств “#Сябры 2021”.

Художественный руководитель Ольга Белоус и концертмейстер Галина Яскевич на двух конкурсах были отмечены благодарственными письмами за профессиональное мастерство и личный вклад в культурное и эстетическое воспитание подрастающего поколения.

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L N

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