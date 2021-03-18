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Лунинецкий лесхоз будет реализовывать березовый сок
ГЛХУ “Лунинецкий лесхоз” будет реализовывать березовый сок по цене 15 копеек за 1 литр на условиях франко-лесосека (у пня).
Контактные телефоны лесничеств:
- Лунинское – 75-2-21, 75-3-47,
- Чучевичское – 70-3-73,
- Богдановское –76-2-45, 76-5-67,
- Дятловичское – 92-2-49,
- Бостынское – 2-91-97,
- Новоселковское – 79-2-49,
- Микашевичское – 27-3-36,
- Борское – 3-65-40,
- Боровиковское – 70-2-68,
- Синкевичское – 98-2-45,
- Ситницкое – 56-5-10,
- Вульковское – 91-2-23.
Предупреждаем, что за незаконную заготовку сока виновные будут привлекаться к административной ответственности по статье 16.19 ч.1, ч.2 Кодекса Республики Беларусь об административный нарушениях.
За данное нарушение предусмотрен штраф: физические лица – до 20 базовых величин, юридические – до 500 базовых величин.