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Лунинецкий лесхоз будет реализовывать березовый сок

ГЛХУ “Лунинецкий лесхоз” будет реализовывать березовый сок по цене 15 копеек за 1 литр на условиях франко-лесосека (у пня).

Контактные телефоны лесничеств:

  • Лунинское – 75-2-21, 75-3-47,
  • Чучевичское – 70-3-73,
  • Богдановское –76-2-45, 76-5-67,
  • Дятловичское – 92-2-49,
  • Бостынское – 2-91-97,
  • Новоселковское – 79-2-49,
  • Микашевичское – 27-3-36,
  • Борское – 3-65-40,
  • Боровиковское – 70-2-68,
  • Синкевичское – 98-2-45,
  • Ситницкое – 56-5-10,
  • Вульковское – 91-2-23.

Предупреждаем, что за незаконную заготовку сока виновные будут привлекаться к административной ответственности по статье 16.19 ч.1, ч.2 Кодекса Республики Беларусь об административный нарушениях.

За данное нарушение предусмотрен штраф: физические лица – до 20 базовых величин, юридические – до 500 базовых величин.

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L N

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