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Лунинецкий лесхоз напоминает о пожарной безопасности в лесах

23.03.2022
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Многие горожане в выходные дни проводят время в пригородных лесных массивах, выезжают на рыбалку. Часто такой досуг сопровождается разведением костров, а это вполне может послужить причиной лесных и торфяных пожаров.

Административная ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах или на торфяниках предусмотрена статьей 16.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Данная статья гласит, что:
* нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.
* нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса или торфяников — карается наложением штрафа в размере до 30 базовых величин.

Согласно специфических требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах в пожароопасный сезон в лесах запрещается:

  • оставлять непотушенные источники горения, тления (горящие спички, окурки, горячую золу и иное);
  • применять пыжи из горючего или тлеющего материала (бумаги. пакли и иного);
  • оставлять промасленные или пропитанные легковоспламеняющимися, горючими жидкостями, а также иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и иное);
  • выжигать хворост, лесную подстилку, траву и другие лесные горючие материалы на землях лесного фонда;
  • выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
  • разводить костры (за исключением случаев проведения лесохозяйственных мероприятий) в хвойных несомкнувшихся лесных насаждениях и молодняках 1-го класса возраста*, на участках  поврежденных лесных насаждений, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой. Допускается разведение костров (в том числе с использованием мангалов, барбекю, гриля, газовых плит и аналогичных приспособлений) при условии:
    их размещения на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 метра, а также исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап деревьев, кроме запрещенных участков;
    постоянного контроля за процессом горения и обеспечения первичными средствами пожаротушения (огнетушители, немеханизированный ручной пожарный инструмент, емкости с водой). По миновании надобности костер должен быть потушен до полного прекращения тления.

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности может предупредить пожары и не допустить больших материальных затрат!

Администрация Лунинецкого лесхоза

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