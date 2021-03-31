Новости районаОбщество

Лунинецкий лесхоз поставил первую партию березового сока на экспорт

В Брестской области начали отгружать березовый сок на экспорт, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак.

“Лунинецкий лесхоз отгрузил 25 т березового сока в Литву. Договоренности на экспорт также есть у Ивацевичского, Пинского и Ганцевичского лесхозов. В прошлом году за рубеж мы поставили 121,5 т сока. Этой весной будем исходить из потребностей заказчика”, – сказал Илья Шпак.

Лесхозы Брестской области начали заготавливать березовый сок на прошлой неделе. Интенсивность сокодвижения из-за неблагоприятной погоды пока слабая. Несмотря на это в регионе уже заготовили 424 т напитка. “Заготовку лесхозы начали в разное время. За выходные все подсочились, и с 29 марта начался массовый сбор. Некоторые лесхозы начали поставлять сок на перерабатывающие предприятия”, – добавил заместитель руководителя Брестского ГПЛХО.

Специалисты обращают внимание, что без разрешения заготавливать березовый сок запрещено. Нарушителям грозят штрафы.

В Брестской области в прошлом году сезон заготовки березового сока начался в начале марта.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Жительница Лунинецкого района нашла банковскую карту и воспользовалась ей в личных целях

Жительница Лунинецкого района нашла банковскую карту и воспользовалась ей в личных целях

Photo of Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров можно пройти в Лунинце

Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров можно пройти в Лунинце

Photo of Юрий Шулейко посетил Лунинецкий район

Юрий Шулейко посетил Лунинецкий район

Photo of Начальник УСК по Брестской области встретился с коллективом молочного завода

Начальник УСК по Брестской области встретился с коллективом молочного завода

Photo of ВОЗ: источник коронавируса все еще не обнаружен

ВОЗ: источник коронавируса все еще не обнаружен

Photo of Расписание движения паромной переправы изменится с 1 апреля

Расписание движения паромной переправы изменится с 1 апреля

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть