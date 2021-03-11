Лунинецкий МЗ выпускает питьевое молоко А2

Инновационный продукт, аналогов которому нет в Беларуси, создали на открытом акционерном обществе «Лунинецкий молочный завод».

Молоко А2 – это совместная разработка ученых и технологов. По вкусу оно не отличается от обычного, главное преимущество – в полезном составе. Из двух вариантов белка, которые содержатся в коровьем молоке, производители используют только безопасный. Он хорошо усваивается, не вызывает воспалительных процессов, укрепляет иммунитет, подходит как детям, так и пожилым людям. Важный компонент – бета-казеин «второго» типа – получают от коров с отборными генами. Для этого все буренки проходят специальные исследования, как и каждая партия отборного молока – прежде чем попасть на производство, проводится тщательный лабораторный контроль.

Как отметил директор завода Сергей Карпец, эта работа длилась около года, все поголовье животных было исследовано на ДНК-технологии, определены генотипы. Весь мир этим занимается – Австралия, Новая Зеландия, Россия, потому что это молоко полезное. Значительное внимание уделяем всем технологическим процессам: отдельная дойка и хранение, анализы на отсутствие примесей бета-казеина А1. Только после этого молоко попадает на переработку.

Молоко А2 – пока только для белорусов. Многие покупатели уже оценили новый продукт: в магазинах он появился в стеклянных бутылках под торговой маркой «Асаблiвае». Это – лишь первая «ласточка», на заводе уже работают над созданием целой линейки «правильных» продуктов: кефира, сметаны, сливок и йогуртов.

Автоматизированная линия для производства творога Milking, которую запустили в эксплуатацию в 2019 году, позволяет выпускать до 5 тонн продукции в сутки. Появились новые виды – например, творог обезжиренный. Благодаря низкой калорийности и легкой переваримости, будет полезным при диетическом питании для худеющих, для спортсменов, для тех, кто проводит оздоравливающее очищение организма. Уникальные свойства этого продукта благотворно влияют на функционирование почек, иммунной, сердечно-сосудистой систем. А наш лунинецкий творог жирностью 7 процентов признан «Чемпионом вкуса» на 30-й Международной выставке «Белагро-2020».

Кроме того, на заводе стали перерабатывать вторичное сырье. Так, появился полуфабрикат творожно-белковый. После модернизации участка по выпуску йогуртов увеличили их ассортимент, а еще возобновили выпуск всеми любимого крема «Мечта». Также появился и его новый вкус – с какао.

Значимым событием прошлого года стало сотрудничество с крупнейшим производителем молочной продукции – ИООО «Данон-Бел». Сегодня на нашем заводе выпускается и масло под торговой маркой «Простоквашино».

– Предпочтение маслу, вырабатываемому на нашем заводе, было отдано специалистами не только за его восхитительный сливочный вкус, но и по результатам показателей качества и безопасности в независимой аккредитованной лаборатории, – отмечает директор.

Безупречное качество продукции под товарной маркой «Молочная капелька» подтверждается ее многолетней репутацией. У предприятия имеется целая коллекция наград: почетных грамот, дипломов, сертификатов, полученных на многочисленных республиканских и международных конкурсах и выставках. В 2019-м ОАО «Лунинецкий МЗ» в очередной раз подтвердил звание лауреата Премии Правительства Республики Беларусь в области качества.

Кстати, как и прежде ОАО «Лунинецкий молочный завод» более 70 процентов своей продукции экспортирует за рубеж. Ее ждут в России, Китае, Японии, Сирии, Казахстане, Кыргызстане, Украине, Армении, Узбекистане и Азербайджане, первые поставки отправились в Ливию и Бангладеш. В 2021 году планируется дальнейшее расширение рынков, а именно – поставки продукции завода в мусульманские страны. С этой целью здесь ведут работу по сертификации системы Халяль на соответствие требованиям стандартов/технических регламентов государств Персидского залива.