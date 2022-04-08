Лунинецкий отдел Департамента охраны: «Быть под надежной защитой»

Многие ли из нас задумываются о безопасности своего жилища. Уходя на работу, кто может дать гарантию, что за время вашего отсутствия к нам в дом никто не проникнет и имущество останется в целости и сохранности?

Защита интересов людей была и остается приоритетной задачей подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Ведь каждый сотрудник отлично понимает, что противоправные посягательства на собственность могут стать серьезным фактором усиления социальной напряженности, способным вызвать у населения чувство тревоги за свое благополучие и безопасность.

Хотелось бы также подчеркнуть, что охрана личного имущества граждан ни Департаменту охраны МВД Республики Беларусь, ни бюджету особых материальных дивидендов не приносит, существующие расценки на данный вид услуг не покрывают расходов на организацию работы. Тем не менее, учитывая особую социальную значимость вопроса, снимать с себя этих обязанностей Департамент охраны МВД Республики Беларусь попросту не имеет права. Люди Департаменту охраны МВД Республики Беларусь доверяют, и этим все сказано.

ПОЧЕМУ СТОИТ УСТАНАВЛИВАТЬ ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

Необходимость установки охранной сигнализации для частного дома или коттеджа обусловлена неутешительной статистикой преступлений, связанных с незаконным проникновением в жилище с целью тайного хищения имущества. Застраховать жилище от преступных посягательств не поможет даже собака на цепи. Ведь если вор захочет ограбить вас, он может применить попытку отравить или убить сторожевую собаку. Охранная сигнализация для частного дома или дачи скрыто передаст тревожный сигнал на пульт оперативного дежурного, по команде которого по адресу будет направлена группа быстрого реагирования.

Время прибытия сотрудников охраны достаточно, чтобы успеть задержать воришек с поличным и сохранить имущество клиента. Монтаж, подключение и обслуживание системы безопасности частного владения рекомендуется доверить профессиональным мастерам, сотрудникам Департамента охраны МВД РБ. Во-первых, милиционеры — единственные, кто обладает законными полномочиями задержать и доставить преступника в отдел. Во-вторых, патрульный автомобиль Департамента охраны имеет преимущество на дороге при включенных спецсигналах, что положительно влияет на скорость прибытия по вызову.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПОД ОХРАНУ

Принимаемые под охрану жилые дома (помещения) должны иметь строительные конструкции, труднопреодолимые для проникновения нарушителей. Дверные конструкции должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку, по возможности открываться наружу. Стекла оконных, дверных конструкций должны быть жестко закреплены в пазах. Наружные двери должны быть оборудованы не менее двумя замками. Наружные люки и роллеты по прочности должны быть аналогичны наружным дверям и закрываться на замки либо изнутри на задвижки, накладки или другие устройства. Наружные окна, форточки, фрамуги должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающиеся устройства. Частные дома, гаражи, либо иные помещения должны быть обеспечены стабильным снабжением электроэнергией.

По вопросам, связанным с осуществлением охранной деятельности, можно обратится в Лунинецкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: г. Лунинец, ул. Московская, 26, тел. 2-32-59, 8-033-670-42-42, 8-029-307-39-53, 2-43-05, г. Микашевичи, ул. Первомайская, 3 Б, тел. 6-66-83.

Анатолий Буневич,

начальник Лунинецкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.