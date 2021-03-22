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Лунинецкий танцевальный коллектив стал лауреатом конкурса “Новые вершины-2021”

Детский танцевальный коллектив “Абиссаль” Лунинецкого ГДК во главе с руководителем Валентиной Бадак принял участие в VII Международном фестивале-конкурсе “Новые вершины-2021”. 

Как рассказала директор централизованной клубной системы района Галина Кулицкая, в мероприятии приняли участие более 60 представителей со всей Беларуси. Лунинчане выступили в одной из номинаций – “Спортивно-бальный танец”, где продемонстрировали две композиции “Африканские ритмы” и “Шоколадный джайв”. По результатам конкурса “Абиссаль” стал лауреатом І и ІІ степеней. В качестве подарка коллективу вручили сертификат на участие в IV Международном конкурсе исполнительских видов искусств «#СЯБРЫ-2021».

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