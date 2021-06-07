Лунинецкий Водоканал стал одним из лучших в стране

Завершился республиканский конкурс “Лучшее предприятие в сфере тепло- и водоснабжения” среди районных и городских организаций ЖКХ. Подведение итогов состоялось в рамках выставки “Вода и тепло” в Минске.

Как рассказ главный инженер Лунинецкого КУП ЖКХ “Водоканал” Виталий Гаврилович, основным критерием конкурсного отбора стала эффективность работы предприятий. Также учитывались реализованные локальные и международные проекты, экономия энергоресурсов, модернизация оборудования, укоренение информационных технологий и современных подходов по оказанию услуг населению.

В финал конкурса попали 23 предприятия со всей республики. На официальной презентации представители каждого рассказывали про уникальный опыт в том или ином направлении.

Лунинецкий Водоканал занял почетное третье место среди предприятий водоснабжения. Благодаря реконструкции сетей водоснабжения и другим мероприятиям удалось обеспечить качественной питьевой водой 99 процентов потребителей, что в настоящий момент является самым высоким показателем в стране. Этот факт отметил и заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов, который вручил заслуженные кубки и грамоты.