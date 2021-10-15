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“Лунінецкія навіны” дарят подарки
17 октября исполнится 82 года, как вышел в свет первый номер «Лунінецкіх навін». Менялись названия, но неизменным оставалось стремление журналистов правдиво и открыто рассказывать, чем живет родной край.
‼️Накануне дня рождения редакция запускает РОЗЫГРЫШ.‼️
Условия простые:
📍быть подписанным на наш аккаунт @lnc.by
📍написать в комментарий-пожелание и отметить друга
📍сделать репост в Stories
Чем больше комментариев, тем выше шанс на победу. 🎉🎁
Победителя ждёт сувенир: кружка, брелок и ручка с нашим логотипом.
Розыгрыш состоится в понедельник, 18.10.2021 в 12.00 с помощью генератора случайных чисел.
ВСЕМ УДАЧИ!🙂