“Лунінецкія навіны” дарят подарки

17 октября исполнится 82 года, как вышел в свет первый номер «Лунінецкіх навін». Менялись названия, но неизменным оставалось стремление журналистов правдиво и открыто рассказывать, чем живет родной край.

‼️Накануне дня рождения редакция запускает РОЗЫГРЫШ.‼️

Условия простые:

📍быть подписанным на наш аккаунт @lnc.by

📍написать в комментарий-пожелание и отметить друга

📍сделать репост в Stories

Чем больше комментариев, тем выше шанс на победу. 🎉🎁

Победителя ждёт сувенир: кружка, брелок и ручка с нашим логотипом.

Розыгрыш состоится в понедельник, 18.10.2021 в 12.00 с помощью генератора случайных чисел.

ВСЕМ УДАЧИ!🙂