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“Лунінецкія навіны” дарят подарки

17 октября исполнится 82 года, как вышел в свет первый номер «Лунінецкіх навін». Менялись названия, но неизменным оставалось стремление журналистов правдиво и открыто рассказывать, чем живет родной край.

‼️Накануне дня рождения редакция запускает РОЗЫГРЫШ.‼️
Условия простые:
📍быть подписанным на наш аккаунт @lnc.by
📍написать в комментарий-пожелание и отметить друга
📍сделать репост в Stories
Чем больше комментариев, тем выше шанс на победу. 🎉🎁

Победителя ждёт сувенир: кружка, брелок и ручка с нашим логотипом.
Розыгрыш состоится в понедельник, 18.10.2021 в 12.00 с помощью генератора случайных чисел.
ВСЕМ УДАЧИ!🙂

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