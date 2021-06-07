Максалина: всегда что-то особенное!

Представьте себе торжество. Оно искусно украшено шариками всех мастей. Яркие атрибуты, чудесная фотозона с красочным баннером и фигуры сказочных героев, которые отображены на шарах, приковывают взгляд малышни и взрослых.

А теперь мысленно уберите все это великолепие. Вроде праздник остался, гости угощаются, общаются, танцуют, но… ощущение настоящего праздника улетело вместе с шарами и отсутствием тематического декора.

Воздушные шары способны украсить праздник – это всем известно. «МАКСАЛИНА» не стоит на месте, а развивает свои услуги, которые предлагает вам:

воздушные шары с доставкой

печать на шарах, коробках, ламинирование документов

декор мероприятия

«Наши шары везде хороши»

Нужно украсить день рождения, банкет, свадьбу, множеством шаров – это к «МАКСАЛИНА»! Устройте своему ребенку праздник. На шарах можно напечатать любимых сказочных героев вашего сына или дочурки. Как вы относитесь к летающим смешарикам у себя под потолком? Это один из сотни вариантов!

Собрались отметить взрослый праздник? Кстати будут воздушные цифры с возрастом именинника. Хотите удивить? Помните, здесь могут напечатать что угодно. Варианты безграничны, проявите фантазию.

У вас свой бизнес или фирма и вы хотите, чтоб о ваших услугах узнало ка можно больше людей? Забудьте об унылых буклетах! Проявите смекалку и закажите пару сотен шаров со своей рекламой. Организуйте акцию во время праздника и вы гарантированно получите новых клиентов.

Праздник каждый день

В обновленном магазине «МАКСАИНА» теперь можно найти всю необходимую атрибутику для любого мероприятия: больший ассортимент качественных и безопасных игрушек: интерактивные, развивающие и настольные игры, конструкторы, головоломки, наборы для творчества – все это порадует карапуза и сделает его праздник незабываемым.

Широкий выбор тортов, пирожных, огромным выбором мороженого, разнообразие напитков, различная атрибутика ко дню рождения: от свечей и колпаков до тематической посуды, подходящей под ваш праздник.

Хотите порадовать близких оригинальным и необычным букетом? Сотрудники «Максалина» с удовольствием сделают его из конфет, сладостей, плюшевых игрушек, а для мужчин с нотками креатива и шутки – из носков, имитирующих розочки и любимых продуктов.

«МАКСАЛИНА» ценит время клиентов. Для вашего удобства организована доставка подарков на дом. Также принимаются заявки на корпоративные подарки.

Будем рады видеть вас в магазине и поможем превратить будни в праздник!

Адрес: г. Лунинец, ул. Советская, 37/1 (2 этаж над FIX PRICE)

Телефон: 8-044-475-44-55.

Время работы: с 9.00 до 20.00.

Группы социальных сетях: Instagram, Вконтакте, Одноклассники.

Товары можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчет.

*На правах рекламы. ИП Конопацкий С.В. УНП 291257029.