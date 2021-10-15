Мамам троих военнослужащих Лунинетчины вручили Благодарственные письма

День матери – отличная возможность высказать слова признательности женщинам за хорошее воспитание своих сыновей. Военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов полковник Владимир Коховец вручил Благодарственные письма мамам солдат срочной службы – Марии Цоник из Лобчи (на снимке), Татьяне Горгун из Больших Чучевич и Екатерине Дудар из Велуты.

Наши земляки положительно зарекомендовали себя, исполняя гражданский долг. Об этом говорится в характеристиках, которые руководство воинских частей предоставило в военкомат вместе с благодарностями. А чествование проходило в школах, где юноши учились. Их достижения станут добрым примером для односельчан, всех ребят, которым в недалеком будущем так же предстоит стать защитниками своей родины.

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