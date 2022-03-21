Массовый сев ранних зерновых начался в Брестской области и в Лунинецком районе тоже…

Сельхозорганизации Брестской области приступили к массовому севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

В посевную кампанию включились все районы, за исключением северных Ганцевичского и Ляховичского. Первые выходы в поле состоялись и в Барановичском районе. В Малоритском ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми уже засеяли почти 1,4 тыс. га, что составляет более трети всех площадей. Земли в этом самом южном регионе области практически на 90% состоят из песков и супеси. Для сохранения влаги в почве там всегда начинают сеять раньше остальных.

Пятую часть от необходимого засеяли в Дрогичинском районе, догоняют лидеров Березовский и Брестский. В Лунинецком районе ранние зерновые и зернобобовые культуры посеяны на первых 305 гектарах, что составляет 4 процента к запланированному.

На сегодня в целом по области ранние зерновые и зернобобовые посеяны на 7,1 тыс. га, что составляет 7% плана. Всего этими культурами необходимо засеять 105 тыс. га.

«Низкие отрицательные температуры по ночам сдерживали темпы массового проведения полевых работ в области. Несмотря на это, мы идем с опережением прошлогоднего графика примерно на два дня. Идет сев всех ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Основные площади занимают овес, ячмень, зернобобовые. Также хозяйства приступили к севу пшеницы и тритикале», — рассказал Виталий Рудь.

Под яровой сев в регионе готова четверть площадей — почти в три раза больше, чем на эту дату в прошлом году. Одновременно в хозяйствах идет работа по внесению на поля калийных и органических удобрений (130% к уровню прошлого года), севу и подкормке многолетних трав (150%). Также активно аграрии начали подкормку озимых зерновых культур и озимого рапса.

В целом яровой клин Брестской области составляет более 400 тыс. га. Помимо ранних зерновых и зернобобовых в хозяйствах планируют посеять 6 тыс. га гречихи, 3,5 тыс. га проса, 19,6 тыс. га сахарной свеклы, более 6 тыс. га льна. Для обеспечения отрасли животноводства будет посеяно более 200 тыс. га кукурузы и 33 тыс. га однолетних культур.

belta.by