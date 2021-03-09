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Международный женский день отметили в ТЦСОН
5 марта в отделении состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню женщин. Среди приглашенных на мероприятии были мамы подопечных ОДПИиСП и специалисты Центра социального обслуживания.
Ведущими программы и исполнителями сольных номеров стали сами воспитанники – Елена Хомич, Дмитрий Климчук, Валентина Костюкевич, Александр Шевчик, Светлана Косач.
Всем женщинам подопечные на мероприятии вручили подарки, сделанные своими руками. Праздник продолжился в дружеском кругу за сладким столом.
Накануне празднования 8 Марта отделение дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания посетили главный специалист РО ОО “БРСМ” Анастасия Ильючик и методист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лунинецкого РИК Людмила Ковалевич. Гости вручили подопечным наборы для творческого самовыражения и сладости.
Заведующая отделением Елена Лавренчук поблагодарила гостей за сотрудничество и внимание!