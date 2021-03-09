Новости районаОбщество

Международный женский день отметили в ТЦСОН

5 марта в отделении состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню женщин. Среди приглашенных на мероприятии были мамы подопечных ОДПИиСП и специалисты Центра социального обслуживания.
 
Ведущими программы и исполнителями сольных номеров стали сами воспитанники – Елена Хомич, Дмитрий Климчук, Валентина Костюкевич, Александр Шевчик, Светлана Косач.
 
Всем женщинам подопечные на мероприятии вручили подарки, сделанные своими руками. Праздник продолжился в дружеском кругу за сладким столом.
 
 

Накануне празднования 8 Марта отделение дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания посетили главный специалист РО ОО “БРСМ” Анастасия Ильючик и методист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лунинецкого РИК Людмила Ковалевич. Гости вручили подопечным наборы для творческого самовыражения и сладости.

 
Заведующая отделением Елена Лавренчук поблагодарила гостей за сотрудничество и внимание!
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Районная организация Союза женщин поздравила многодетных матерей

Районная организация Союза женщин поздравила многодетных матерей

Photo of Житель Лунинецкого района осужден на 6 лет колонии за мошенничество

Житель Лунинецкого района осужден на 6 лет колонии за мошенничество

Photo of Финал КВН прошел в микашевичской гимназии

Финал КВН прошел в микашевичской гимназии

Photo of Промпроизводство вакцины “Спутник V” планируют начать в Беларуси в конце марта

Промпроизводство вакцины “Спутник V” планируют начать в Беларуси в конце марта

Photo of Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в микашевичской гимназии

Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в микашевичской гимназии

Photo of В Лунинецком районе сгорело 32 тонны соломы

В Лунинецком районе сгорело 32 тонны соломы

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть