Международный женский день отметили в ТЦСОН

5 марта в отделении состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню женщин. Среди приглашенных на мероприятии были мамы подопечных ОДПИиСП и специалисты Центра социального обслуживания.

Ведущими программы и исполнителями сольных номеров стали сами воспитанники – Елена Хомич, Дмитрий Климчук, Валентина Костюкевич, Александр Шевчик, Светлана Косач.

Всем женщинам подопечные на мероприятии вручили подарки, сделанные своими руками. Праздник продолжился в дружеском кругу за сладким столом.