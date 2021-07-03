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День Республики отмечают в Микашевичах

Главные  мероприятия развернулись на площади Дворца культуры РУПП “Гранит”. После торжественного митинга и возложения цветов к памятнику воину-освободителю сотни жителей и  гостей Микашевич пригласили на свой большой концерт творческие коллективы города.

Для желающих утолить жажду и перекусить работают летние кафе, организованные филиалами “ОРО” и “Общественное питание”.  Детей же ждут спортивно-развлекательный комплекс “Муравейник”,  прокат различных автомобилей и другие развлечения.  Завершится празднование концертом знаменитостей и фейерверком.

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Наталья Лялюк

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