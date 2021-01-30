Микашевичская городская библиотека стала победительницей районного смотра-конкурса «Мои земляки»

Победу сотрудникам учреждения принес исследовательский проект, посвященный коллеге Лидии Дробновой. Для жительницы Ярославля Лунинетчина стала вторым домом после освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков. Именно в тот период русская девушка, служившая во время Великой Отечественной войны в санитарном поезде, приехала в Микашевичи и устроилась в местную библиотеку. Здесь она познакомилась с фронтовиком Михаилом Чеканом. С участником первого Парада Победы Лидию объединили не только военное прошлое, но и нежные чувства. Их семья нашла продолжение в наследниках – детях, внуках и правнуках, которые тоже стали достойными и уважаемыми людьми.

Наталья Лялюк. Фото из архива Галины Данилович.