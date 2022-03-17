Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Руслан Пархамович посетил РУПП «Гранит»

Сегодня на РУПП «Гранит» с рабочим визитом приехал министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Руслан Пархамович.

В рамках единого дня информирования руководитель министерства встретился с трудовым коллективом предприятия и озвучил две актуальные темы: геноцид белорусского народа и проблемы наркомании в современном обществе. В мероприятии приняли участие председатель Лунинецкого райисполкома Александр Пачко и генеральный директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович.

Руслан Пархамович также ответил на вопросы, которые волнуют работников.

Они касались того, повлияют ли санкции на потребление продукции предприятия на внутреннем рынке, будет ли расти стоимость обучения в высших учебных заведениях. Также была затронута тема о важности контроля регулирования цен на социально-значимые товары.

В завершение визита на РУПП «Гранит» министр посетил литейно-механический цех, который выпускает импортозамещающую продукцию, и где ведётся реконструкция действующего производства с целью увеличения выпуска продукции.

По информации РУПП «Гранит». Фото РУПП «Гранит»