МикашевичиНовости районаОбществоПромышленность

Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Руслан Пархамович посетил РУПП «Гранит»

17.03.2022
26

Сегодня на РУПП «Гранит» с рабочим визитом приехал министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Руслан Пархамович.

В рамках единого дня информирования руководитель министерства встретился с трудовым коллективом предприятия и озвучил две актуальные темы: геноцид белорусского народа и проблемы наркомании в современном обществе. В мероприятии приняли участие председатель Лунинецкого райисполкома Александр Пачко и генеральный директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович.

Руслан Пархамович также ответил на вопросы, которые волнуют работников.

Они касались того, повлияют ли санкции на потребление продукции предприятия на внутреннем рынке, будет ли расти стоимость обучения в высших учебных заведениях. Также была затронута тема о важности контроля регулирования цен на социально-значимые товары.

В завершение визита на РУПП «Гранит» министр посетил литейно-механический цех, который выпускает импортозамещающую продукцию, и где ведётся реконструкция действующего производства с целью увеличения выпуска продукции.

По информации РУПП «Гранит». Фото РУПП «Гранит»

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Житель Микашевичей скрылся с места преступления на украденном велосипеде

Житель Микашевичей скрылся с места преступления на украденном велосипеде

17.03.2022
Photo of Не верьте фейкам! Наши военнослужащие выполняют задачи только на территории Беларуси (Лунинецкий район)

Не верьте фейкам! Наши военнослужащие выполняют задачи только на территории Беларуси (Лунинецкий район)

17.03.2022
Photo of На полигонах Брестской области проводятся тактические учения, полевые выходы

На полигонах Брестской области проводятся тактические учения, полевые выходы

17.03.2022
Photo of Геноцид белорусского народа. На территории Лунинецкого района установлено ещё три больших места захоронения мирного населения и военнослужащих, которые были взяты в плен в годы Великой Отечественной войны

Геноцид белорусского народа. На территории Лунинецкого района установлено ещё три больших места захоронения мирного населения и военнослужащих, которые были взяты в плен в годы Великой Отечественной войны

17.03.2022
Photo of Вечар беларускага фальклору прайшоў у Любанскім СДК (Лунінецкі раён)

Вечар беларускага фальклору прайшоў у Любанскім СДК (Лунінецкі раён)

17.03.2022
Photo of Выкарыстанне «дронаў» па правілах

Выкарыстанне «дронаў» па правілах

17.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть