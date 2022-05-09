Митрополит Вениамин: как Христос одержал величайшую Победу для человечества, так наш народ одержал Победу для всего мира

Одержанная в 1945 году Победа была для всей Европы и мира. Об этом заявил журналистам митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси во время праздничных мероприятий в Минске ко Дню Победы

«Праздник в 1945 году пришел в дни Пасхи. Это было очень символично. Как Христос одержал величайшую Победу для всего человечества, так наш народ одержал Победу не только для себя, а для всей Европы, для всего мира. Победил фашизм и отстоял суверенитет нашей страны, нашего народа», — сказал митрополит Вениамин.

«То, что мы сейчас живем, наша страна существует, развивается и мы пребываем в мире, — это тоже наследие той Великой Победы, которое нам надо сберечь и приумножить», — добавил предстоятель БПЦ.

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