Митрополит Вениамин посетил Лунинецкую центральную районную библиотеку

Директор Лунинецкой районной централизованной библиотечной системы Елена Кишкевич познакомила высокого гостя с деятельностью духовно-просветительского центра «Истоки», с работой библиотеки по духовно-нравственному воспитанию и просвещению населения.

Владыка Вениамин обратился к читателям с небольшой речью, в которой рассуждал о роли книги и библиотеки в духовной жизни человека и оставил запись в Книге отзывов: «С радостью и интересом посетил Лунинецкую районную библиотеку, в которой ранее имел возможность получать к прочтению многие интересные книги. Книги духовно-нравственного содержания и просветительская работа учреждения во многом определяет будущее региона, мировосприятие людей. Желаю всесильной помощи божией всем, кто трудится здесь, в этом благородном деле».

Митрополит Вениамин подарил небольшую библиотечку, в том числе свою книгу «Я готов…: жизнь и подвиг священномученика Иоанна Восторгова».