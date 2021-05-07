Михайлина Хвесюк – дипломант Республиканского творческого радиоконкурса

Завершился X Республиканский творческий радиоконкурс “Маладыя таленты Беларусі”. Юбилейный проект стал самым масштабным за свою историю. Он собрал 632 заявки на участие от молодежи из разных уголков Беларуси. Два тура уникального творческого состязания прошли дистанционно. Финалистами третьего, завершающего этапа, которые исполнили “в живую” перед жюри вокальные и инструментальные произведениях самых различных жанров, стали 144 солиста.

Церемония награждения и чествования победителей конкурса состоялась в Большой студии Дома радио в Минске. 5 участникам состязания присуждено Гран-при. Лауреатами I,II и III степеней определены 76 солистов и коллективов, а специальными дипломами удостоены 63 участника, в числе которых жительница Микашевич Михайлина Хвесюк. Наша землячка стала дипломантом в номинации “Эстрадный вокал. Соло” в возрастной группе 13-16 лет.