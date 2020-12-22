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Молодежь Лунинетчины присоединилась к акции “Память сердца”

18 декабря в Микашевичах состоялся Митинг-реквием «Память сердца», главной целью которого было привлечение внимания молодежи к сохранению исторической памяти.

Активисты микашевичской СШ №2 и гимназии собрались у памятника воинам-интернационалистам, погибших при выполнении воинского долга в республике Афганистан. В мероприятии также приняли участие первый секретарь райкома БРСМ Ирина Шостак и председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон.

Как рассказала Ирина Шостак, проект «Память сердца» направлен на восстановление и сохранение исторической памяти о героических подвигах, истории и судьбы каждого нашего земляка, внесшего свой вклад в освобождение Беларуси и Великую Победу.

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L N

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