Новости районаОбщество

Молодежная диалоговая площадка прошла в Лунинце

Молодежная дискуссионная площадка в формате открытого диалога прошла на базе сельскохозяйственного колледжа. 

Учащиеся задали интересующие вопросы заместителю председателя райисполкома Анатолию Захаркевичу и помощнику прокурора района Станиславу Давидавичусу. Модератором диалога выступил главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Игорь Горгун.

Больше всего молодежь интересовали вопросы образования и  военной службы.

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Прямая линия по вопросам соблюдения природоохранного законодательства пройдет 25 марта

Прямая линия по вопросам соблюдения природоохранного законодательства пройдет 25 марта

Photo of Пенсионерам с 1 мая предоставят скидку на проезд в электричках

Пенсионерам с 1 мая предоставят скидку на проезд в электричках

Photo of Климатическая весна в Беларуси ожидается в конце марта

Климатическая весна в Беларуси ожидается в конце марта

Photo of ГАИ начала рассылку писем за отсутствие техосмотра

ГАИ начала рассылку писем за отсутствие техосмотра

Photo of Лунинецкий танцевальный коллектив стал лауреатом конкурса “Новые вершины-2021”

Лунинецкий танцевальный коллектив стал лауреатом конкурса “Новые вершины-2021”

Photo of Концерт бардовской песни прошел во Дворце

Концерт бардовской песни прошел во Дворце

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть