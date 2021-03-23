Молодежная диалоговая площадка прошла в Лунинце

Молодежная дискуссионная площадка в формате открытого диалога прошла на базе сельскохозяйственного колледжа.

Учащиеся задали интересующие вопросы заместителю председателя райисполкома Анатолию Захаркевичу и помощнику прокурора района Станиславу Давидавичусу. Модератором диалога выступил главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Игорь Горгун.

Больше всего молодежь интересовали вопросы образования и военной службы.