Молодежная диалоговая площадка состоялась в политехническом колледже

Молодежная диалоговая площадка с участием депутата Палаты представителей Национального собрания Анатолия Насени состоялась на базе политехнического колледжа. Модератором мероприятия выступил главный специалист отдела отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Игорь Горгун. На встрече также также присутствовали помощник депутата Тамара Соц и главный специалист райкома БРСМ Анастасия Ильючик.

Учащиеся колледжа обсудили с Анатолием Васильевичем предстоящее Всебелорусское народное собрание, вопросы касающиеся молодежной политики, а также события, происходящие сейчас в стране.

Депутат также напомнил, что учащиеся всегда могут обратиться к нему со своими идеями и предложения, а он постарается помочь с их реализацией. К слову связаться с Анатолием Васильевичем можно связаться даже в Инстаграм.