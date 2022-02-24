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Молодёжь голосует на республиканском референдуме (Лунинецкий район)

24.02.2022
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Сделав выбор на республиканском референдуме, учащиеся политехнического колледжа получили от Лунинецкого РК ОО «БРСМ» на память сувенирную продукцию. Приятно сознавать, что голос молодежи имеет значение.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно “за” и “против”. Причем знак в одном из квадратов можно ставить абсолютно любой. Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень будет признан недействительным.

Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

Напомним, что отдать свой голос по вопросу референдума по 26 февраля включительно можно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с 8.00 до 20.00.

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