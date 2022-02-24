Молодёжь голосует на республиканском референдуме (Лунинецкий район)
Сделав выбор на республиканском референдуме, учащиеся политехнического колледжа получили от Лунинецкого РК ОО «БРСМ» на память сувенирную продукцию. Приятно сознавать, что голос молодежи имеет значение.
На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?
Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно “за” и “против”. Причем знак в одном из квадратов можно ставить абсолютно любой. Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень будет признан недействительным.
Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.
Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.
Напомним, что отдать свой голос по вопросу референдума по 26 февраля включительно можно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с 8.00 до 20.00.