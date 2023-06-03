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Мотоциклист столкнулся с машиной в Микашевичах

03.06.2023
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2 июня около 18:30 часов 29-летний житель города Микашевичи управлял мотоциклом «Suzuki» и двигался по улице Первомайской. По предварительной информации, вблизи дома 17 «В» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем «Ford» под управлением 40-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. Проводится проверка.

Информация ГАИ УВД Брестского облисполкома

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