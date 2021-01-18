Мужчина провалился под лед в Лунинце

В воскресенье, 17 января, в 13.20 на водоеме Бохоново лунинчанин решил открыть зимнюю рыбалку, но чуть не попрощался с жизнью.

Пенсионер 1959 года рождения, не убедившись, что лед достиг безопасной толщины, без спасательного жилета вышел на середину сажалки. Сделал лунку и провалился под лед. Это заметили два рыбака-любителя, которые приехали на “разведку”. Увидев, что мужчина тонет, позвонили в РОЧС и медицинскую службу, а сами, сохраняя правила и меры предосторожности, бросились на помощь. В итоге удалось избежать трагедии.

Как сообщила председатель районного совета общества охраны на водах Любовь Гуторева, сейчас еще нельзя выходить на лед. Его толщина пока менее 7 сантиметров. Нужно учитывать, что при установлении мороза лед формируется по 0,6 сантиметра в сутки. Во всех случаях, прежде чем идти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег. Стоит знать, что под снегом лед формируется не так быстро. Будьте осторожны, берегите себя.