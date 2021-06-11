Мы готовы защитить свою Родину!

Белорусские депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси. Многие его сегодня называют манифестом белорусского народа. Мнениями о судьбоносном документе поделились депутаты нашего района.

Виктор Рафалович, председатель районного Совета депутатов, депутат по Богдановскому избирательному округу №1:

– По сути это призыв прислушаться к голосу разума. Против нашего народа развязана сегодня настоящая информационная и экономическая война. Нам, конечно, не привыкать держать удар, но сегодня Запад открыто идет на попрание всех международных (и не только) прав. В открытую игнорируется принцип невмешательства во внутренние дела нашей страны. Вводятся все новые санкции против ведущих предприятий. Именно этого добиваются беглые предатели, пляшущие под западную дудку. И цель у них одна – поставить нашу страну на колени, разрушить экономику, бросить общество в пучину неразберихи.

Депутаты Лунинецкого районного Совета поддержали Обращение к международному сообществу. Мы уверены, что вместе мы выстоим, выдержим это очередное испытание, потому что мы искренне любим свою Родину и сможем ее защитить.

Николай Орешкевич, депутат Городокского сельского совета, районного совета по Городокскому изирательному округу №29 и областного Совета депутатов:

– Беспрецедентному давлению подвергается Беларусь на протяжении уже почти года. Санкции, которые вводит Запад против наших промышленных гигантов несомненно ударят по простым белорусам. Собственно, этого и добиваются прозападные борцы за демократию, которые сами без оглядки игнорируют все нормы и принципы этой самой демократии.

Рассчитывая на «блицкриг», в августе прошлого некоторые из них уже потирали руки от предвкушения скорой победы. Но «блицкриг» не получился! И поэтому сегодня на нас начинают «обыгрывать» самые разные технологии подавления и разрушения. Стремление наказать маленькую неуступчивую страну не знает границ. Только вот наши западные недоброжелатели не задумываются над тем, что бумеранг возвращается.

Чтоб убедиться в этом, далеко ходить не надо, достаточно взглянуть на наших соседей – прибалтийские страны и Украину. Более трети их населения вынуждены искать возможность заработать на кусок хлеба за границей. В это ж самое время госпожа Тихановская приезжает в Эстонию, где ей выделяют очередную подачку «на борьбу» с белорусским народом.

Мы, белорусы, терпеливые и трудолюбивые, но не стоит злоупотреблять нашим долготерпением. Мы едины в стремлении отстоять наше право жить так, как решим сами!

Татьяна Войтеховская, депутат Лунинецкого районного Совета депутатов по Центральному избирательному округу №14:

– Подлостью невиданной назвала официальный представитель

МИД России Мария Захарова призывы ввести санкции против основных предприятий Беларуси. И с ней сложно не согласиться.

Простые белорусы видят, на кого, прежде всего, рассчитан санкционный удар, кому адресуются многочисленные фэйковые измышления некоторых телеграмм-каналов. И именно поэтому многие из них просто не понимают, как могут беглые иуды так подло предавать свой народ, так трусливо желать зла Беларуси, стремиться уничтожить и унизить ее? Но таким поведением они унижают и уничтожают сами себя. А мы выстоим, выдержим.

Дмитрий Ковшик, депутат районного Совета по Лунинецкому-Фабричному округу №10:

– Нынешняя ситуация на нашей Родине, когда ряд государств всячески стремятся дестабилизировать обстановку, сработать на подрыв экономики нашей страны, создать негативный образ Беларуси не могут ни меня, ни (уверен!) подавляющее большинство моих земляков, избирателей, чьи интересы представляю в депутатском корпусе, оставить равнодушным. Создается впечатление, что белорусам не могут простить, что мы работаем, развиваемся, что у нас мир, покой и порядок, что мы вообще живем! Да кто позволил этому Западу (это всего лишь треть мира!) вершить судьбы других государств?! Какую такую демократию нам навязывают, преступая все демократические нормы и правила?

Я не боюсь сказать, что остаюсь и всегда буду истинным патриотом своей Родины, всегда поддерживал и буду поддерживать нашего Президента. Он доказал, что он настоящий мужик, не отдал страну на попрание. Вместе мы выдержим все испытания!