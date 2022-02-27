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На Брестчине зарегистрировано 6 пожаров за сутки. Горел и дом в д. Ракитно Лунинецкого района

27.02.2022
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C 06-00 26.02.2022 по 06-00 27.02.2022 на территории Брестской области зарегистрировано 6 пожаров. Спасено 90 тонн соломы, повреждено 2 строения и 1 единица техники.

26.02.2022 в 11-05 поступило сообщение о загорании в не жилом деревянном доме в д. Ракитно Лунинецкого района. В результате пожара огнем повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

26.02.2022 в 13-37 поступило сообщение о загорании в заглубленном контейнере для сбора ТБО в г. Бресте. В результате пожара огнем поврежден тканевый пакет контейнера. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

26.02.2022 в 13-42 поступило сообщение о загорании в легковом автомобиле в г. Барановичи. В результате пожара огнем поврежден салон, багажный отсек автомобиля. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

26.02.2022 в 14-00 поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного пятиэтажного жилого дома в г. Ляховичи. В результате пожара огнем поврежден диван, балконная рама и дверь. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

26.02.2022 в 15-31 поступило сообщение о загорании скирды соломы в рулонах в д. Лисовчицы Каменецкого района. В результате пожара огнем уничтожено 30 тонн соломы, работниками МЧС совместно с работниками хозяйства спасено 90 тонн соломы. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

27.02.2022 в 01-59 поступило сообщение о загорании в не жилом деревянном доме в д. Волки Брестского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

По информации областного управления МЧС Брестской области

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