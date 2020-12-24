На “Гранит” прибыла новая техника

На РУПП «Гранит» прибыли автокран «Зубр» грузоподъёмностью 40 тонн и колесный бульдозер БелАЗ-78231.

С такой техникой на предприятии работают не впервые. Аналогичный бульдозер пополнил «гранитовский» автопарк два года назад. Нынешняя покупка, а ее привлекут для работы в карьере, отличается от своих предшественников более современными техническими характеристиками. Ее вес – 60 тонн, ширина отвала – 5 метров, а мощность двигателя – 480 лошадиных сил.

А вот новый автокран производства ОАО «МАЗ» планируют задействовать в ремонте и монтаже экскаваторов. Телескопическая стрела с максимальной длиной в 33 метра, 360-градусная рабочая зона и другие «навороты» машины позволят минимизировать количество перемещений и сделать рабочий процесс еще эффективнее.