На «Граните» новый БелАЗ выпускают на линию. В планах ещё 13 автомобилей (Лунинецкий район)

В понедельник новый 90-тонный автомобиль БелАЗ с двигателем китайского производства Weichai Power выйдет на линию РУПП «Гранит»

Сейчас осталось подкрасить платформу, установить навигацию, наклеить логотипы, надписи и знаки безопасности, и водители экипажа карьерного самосвала под номером 13 Михаил Карпинчик, Александр Воврук, Юрий Климович и Дмитрий Хотянович приступят к рейсам.

За время сборки БелАЗа на предприятие поступили детали ещё трёх новых самосвалов.

В планах – обновить почти половину автотранспортного парка первой колонны, где 44 единицы техники. Так что ожидается ещё 13 автомобилей БелАЗ.

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