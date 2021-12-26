На “Граните” провели конкурс профмастерства среди экскаваторщиков. Их навыки впечатляют (Лунинецкий район)

23-24 декабря на РУПП «Гранит» провели первый ежегодный конкурс профессионального мастерства среди машинистов экскаваторов гранитного карьера «Микашевичи». В нем приняли участие 17 человек, но только восемь из них прошли на второй этап, который состоялся непосредственно в карьере.

Что было в тестировании?

Участников проверяли на знание технических устройств, правил безопасной эксплуатации, охраны труда и промышленной безопасности, а также основ трудового законодательства.

Какие испытания ждали машинистов на втором этапе?

Соревнования проводились среди машинистов экскаваторов с пяти- и десятикубовым ковшом.

Сначала участникам предстояло показать свое мастерство погрузки горной породы в самосвалы. А это не так просто, как может показаться. Ведь в работе машиниста экскаватора, как и в любой другой сфере, есть свои нюансы.

Во-первых, нужно загружать горную массу соответственно паспортной грузоподъемности, ни больше ни меньше. Во-вторых, не касаться кузова рабочим органом. И, в-третьих, важно делать это так, чтобы горная порода не выпадала из самосвала, а тем более – не попадала на его защитный козырек.

За нарушение – в конкуре предусмотрен штраф.

Следующим для наших профи было оригинальное задание с ведром, которое закреплялось к специальному приспособлению, установленному на стойки.

Это приспособление машинист должен был зацепить зубьями ковша, набрать в ведро воду из бочки и установить конструкцию обратно на стойки.

Особенно сложно было выполнить это задание на десятикубовом экскаваторе. На нем рукоять ковша регулируется канатной системой, тогда как на пятикубовом – реечной, более устойчивой.

Кто же стал лучшим по итогу конкурса?

В категории машинистов экскаватора с объемом ковша 5м3 победил Михаил Царикевич.

Второе место занял Анатолий Яцушкевич, третье – Юрий Скребец, а четвёртое – Дмитрий Есипенко.

Среди машинистов десятикубового экскаватора лучшим стал Дмитрий Никонович, на второй строчке разместился Павел Ольгомец, третьей – Александр Концевой, а на четвёртой – Владимир Найден.

В конкурсе с ведром первые места заняли Юрий Скребец и Александр Концевой.

В награждении принял участие генеральный директор Эдуард Гаврилкович.

Никто из участников, прошедших на второй этап, не остался без ценных призов от нанимателя. Каждый получил набор профессиональных инструментов компании Force.

В планах у предприятия дальше организовывать конкурсы профессионального мастерства среди работников различных профессий.

По информации granit.by